Einzelhandel befürchtet Umsatzeinbußen im Sommer

Die kleinen und mittelgroßen Geschäfte in Palma befürchten in diesem Sommer Umsatzeinbußen wegen des Verbots der Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern in der Inselhauptstadt. In den vergangenen Jahren habe man insbesondere von den Urlaubern profitiert, die nicht in Hotels, sondern in Privatwohnungen untergebracht waren, so Rafael Ballester, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands Afedeco.

In Küstenorten, in denen viele Urlauber in legal vermieteten Ferienhäusern untergebracht sind, seien die Auswirkungen indes weniger stark zu spüren.

Die Stadt Palma verteidigt sich. Die Einzelhändler hätten ihr Anliegen bisher nicht in einem der städtischen Ausschüsse, an denen sie beteiligt sind, vorgetragen. (cze)