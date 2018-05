Comeback einer traditionellen Mallorca-Biermarke

Auf Mallorca feiert eine traditionelle Biermarke Wiederauferstehung. Jetzt wurde das "Hoppy Lager" von "Rosa Blanca" der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Marke "Rosa Blanca" geht auf das Jahr 1851 zurück, als der Mallorquiner Bartomeu Roca in Palma eine Brennerei gründete. Ab 1890 wurde dann in Santa Catalina Bier gebraut. Langjährige Inselkenner könnten "Rosa Blanca" vor Jahrzehnten mal im Glas gehabt haben. Aber Ende der 90er Jahre verschwand die Marke, die heute der in Barcelona ansässigen Brauerei Damm ("Estrella") gehört.

Das "Hoppy Lager" wird in der katalanischen Hauptstadt gebraut. Die Produktion soll aber, so Damm, irgendwann nach Mallorca verlagert werden.

Bei dem Gerstensaft handelt es sich um ein Bier, das besonders durch seinen Hopfengeschmack auffällt. Vorgestellt wurde es auf dem Landgut Bellveure bei Binissalem.