Eurowings bedient Mallorca bis März mit Großraumjets

Die Billigflug-Tochter der Lufthansa, Eurowings, wird auf den Mallorca-Strecken verstärkt Großraumflugzeuge von Typ Airbus A330 und Boeing 767 verwenden, wie sie in der Regel nur bei Interkontinentalflügen zum Einsatz kommen. Als Grund für die Verwendung nannte Eurowings eine hohe Nachfrage nach Mallorca-Flügen bei knappen Kapazitäten an Flugzeugen. Geplant sind bis Ende März bis zu 34 Flüge.

Der extra große Airbus stellt 330 Sitzplätze, also deutlich mehr als die üblichen Flugzeuge der Airlines auf den Mallorca-Routen, die meist Platz für rund 180 Passagiere bieten. Die Boeing 767 kann ihrerseits 277 Fluggäste an Bord nehmen, teilte Eurowings mit. Starten werden die Großraumjets an den Flughäfen von Düsseldorf und Köln/Bonn in Richtung Palma.

Ab Köln/Bonn nimmt die Airline bis Ende Januar insgesamt 12 Sonderflüge ins Programm. Die Einsatztage des Airbus A330 nach Mallorca sind nach dem 3. und 4. Januar noch die verbleibenden Tage 10., 17., 24. und 31. Januar.



Von Düsseldorf aus sind bis Ende März insgesamt 22 Flüge Mallorca-Flüge geplant, in diesem Fall mit der Boeing 767. Der Einsatz ist im Januar für Flüge am 8., 15., 22. und 29. geplant. Im Februar fliegt der Großraumjet am 5., 12., 19. und 26. auf die Sonneninsel. Für März sind derzeit vier weitere Einsätze am 5., 12., 19. und 26. geplant.

Eurowings hatte bereits im Sommer 2017 Airbus-Maschinen vom Typ A330 verwendet. (as)