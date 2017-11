Taxifahrer auf Mallorca streiken gegen Uber

Auf Mallorca und vor allem in Palma dürfte an diesem Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr kein Taxi zu haben sein. Die Unternehmerverbände des Sektors im balearischen Transportverband FETB haben zu einem Streik aufgerufen, um gegen die als unzulässig empfundene Konkurrenz des Online-Vermittlungsdienstes Uber zu protestieren. Der Aktionen finden landesweit statt. Der Verbandsvorsitzende Toni Bauzá hat die Taxifahrer-Kollegen auf Mallorca aufgerufen, sich massiv an der Arbeitsniederlegung zu beteiligen.