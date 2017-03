Flughafen Palma erwartet eine neue Rekord-Saison

Der Flughafen Palma de Mallorca erwartet (mal wieder) eine neue Rekord-Saison. Wie der Airport-Betreiber Aena am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gab, wollen die Airlines zwischen Ende März und Ende Oktober insgesamt 28,8 Millionen Plätze anbieten, was einer Steigerung von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt. Insgesamt sind 164.000 Flugbewegungen vorgesehen.

Der deutsche Markt liegt dabei nach wie vor auf Platz eins. Die Fluggesellschaften werden in der Hochsaison 9,6 Millionen Reiseplätze auf Flügen von und nach Deutschland in ihrem Programm haben, was eine Steigerung um sechs Prozent bedeutet. Auf Platz zwei liegt das Vereinigte Königreich. Von und nach Großbritannien sind 6,2 Millionen Plätze vorgesehen, was einem Wachstum von 14,2 Prozent gleichkommt. Dahinter reihen sich Inlandsverbindungen ein, die um 15,3 Prozent wachsen. Auf den Spanien-Strecken soll es 5,3 Millionen Tickets geben.

Besonders stark wachsen diesem Sommer laut Prognose die kleineren Märkte wie die Schweiz (+17,9 Prozent), Frankreich (+18,1 Prozent) und Italien (+16,9 Prozent).

Während des Sommerflugplans werden vom Airport Palma aus 47 neue Routen geflogen, insgesamt gibt es dann 372 Verbindungen. Wieviele Passagiere dieses Jahr am Flughafen Palma starten und landen, ist noch unklar. 2016 waren es knapp über 26 Millionen, 2,5 Millionen mehr als im Vorjahr. (cze)