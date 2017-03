A-Modul an Palmas Airport wieder in Betrieb

Seit sechs Jahren versinkt der A-Terminal am Flughafen von Mallorca stets in Winterschlaf, um jeweils zu Beginn des Sommerflugplanes neu aktiviert zu werden. Mit dem anstehenden Wechsel zum 26. März hat die Flughafen-Betreibergesellschaft Aena in dem östlichen Terminal nun auch die Sitzbänke erneuert, teilte der Airport am Donnerstag mit.

Aena nutzt das A-Terminal vor allem für Flüge aus dem Nicht-Schengen-Raum, also etwa England und Russland. Durch die Schließung von November bis März werden dort Strom- und Heizkosten eingespart. Der dortige Flughafenbereich zählt 17 Flugsteige. (as)