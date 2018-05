Marella Explorer neuer Stammgast in Palma

Die Marella Explorer hat das erste Mal unter seinem aktuellen Namen den Hafen von Palma angesteuert. Am Donnerstag sollte das Kreuzfahrtschiff hier getauft werden. Man kennt es auf Mallorca aber schon. In den letzten Jahren hieß der Oceanliner Mein Schiff 1.

Das neue Flottenmitglied der britischen Tui-Kreuzfahrt-Tochter Marella Cruises wurde in den vergangenen Wochen komplett modernisiert und umgebaut.

Christopher Hackney‍, Managing Director bei Marella Cruises, sagte zum Umfang des Umbaus: „Die Explorer ist unsere bislang größte Herausforderung. Bei unseren Schiffen der Discovery-Klassen hatten wir bislang typischerweise eine Werftliegezeit von etwa sechs Wochen. Diesmal hatten wir nur vier Wochen zur Verfügung. Mit diesem Schiff bieten wir unseren Kunden eine noch größere Auswahl und Flexibilität. Das hat gleichzeitig aber auch mehr Arbeit bedeutet. So haben wir neue Konzepte realisiert, wie unsere Indigo Bar, den Champneys Spa und das Eiscafés Scoops. Das waren gewaltige Aufgabe, doch das gesamte Team – die Werftarbeiter, Crewmitglieder, Partner, die Head-Office-Teams, die uns unterstützen, und natürlich das Marella Cruises-Team – haben großartige Arbeit geleistet.“

Der Startschuss zu dem Umbauprojekt fiel am 13. April. Ohne Zeit zu verschwenden, legten innerhalb weniger Tage 800 Werftarbeiter an Bord des Schiffes los, um zu erhaltende Bereiche abzudecken und zu schützen, alte Elemente auszutauschen und die vielen neuen Bestandteile einzubauen, die das Schiff in die neue Marella Explorer verwandelt haben.

Das Schiff, das ab 1996 als Galaxy auf den Weltmeeren unterwegs war und später Celebrity Galaxy hieß, dann ab 2009 Mein Schiff beziehungsweise Mein Schiff 1, ist 265,5 Meter lang und 32,2 Meter breit. Es bietet 13 Decks und 962 Kabinen und kann 1924 Gäste aufnehmen. Nahezu 40 Prozent der Kabinen verfügen über einen Balkon.

Am Samstag startet die Marella Explorer zu ihrer ersten regulären Kreuzfahrt. Man wird die ehemalige Mein Schiff 1 in diesem Jahr noch etwa 30mal im Hafen der Balearen-Hauptstadt sehen.