Dorint muss zwei Millionen Euro zahlen

Der Hotelkonzern Dorint hat sich 2015 von Mallorca zurückgezogen. Das Fünf-Sterne-Haus in Camp de Mar wird seitdem unter der Marke Steigenberger betrieben. Ganz ist das Thema Mallorca für Dorint aber noch nicht abgehakt. Ein Gericht in Palma verurteilte das Unternehmen jüngst zu einer Zahlung von mehr als zwei Millionen Euro an den Besitzer der Hotel-Immobilie in Camp de Mar.

Seinerzeit wurde der Anschein erweckt, dass Dorint das Feld in Mallorcas Südwesten freiwillig räumen würde. Die Neue Dorint GmbH, so der damalige Name, wolle sich verstärkt auf den deutschsprachigen Markt konzentrieren. Die Übergabe des Hotels auf Mallorca an einen neuen Betreiber sei die konsequente Folge dieser Strategie, hieß es beim Betreiberwechsel.

Tatsächlich aber musste Dorint raus. Wie MM erfuhr, sollen unter anderem Pachten an den Hotelbesitzer Royal Golf Hotel Camp de Mar nicht bezahlt worden sein. Man einigte sich darauf, dass der Vertrag beendet wird, Dorint sollte eine Abschlagszahlung in Höhe von zwei Millionen Euro leisten. Das geschah nicht, es kam zum Prozess, in dem es auch noch um "Kleininventar" ging. Von Dorint gab es innerhalb der vergangenen Tage auf MM-Anfrage keine Stellungnahme zum Prozess. (nimü)