Ein Weihnachtsbaum voller Wünsche

Der Stummfilm-Komiker Buster Keaton ist die zentrale Figur der Filmreihe "Petits cinèfils" - kleine Cineasten. Sie dient dem Zweck, auch im jüngeren Publikum die Lust am Kino zu wecken. Die Filme im Überblick: SA/14. Oktober: Sherlock Jr. (USA 1924) SA/18. November: The General (USA 1926) SA/16. Dezember: The Cameraman (USA 1928) Die Texteinblendungen sind auf Spanisch