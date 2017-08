Gratis-Essen auf Niki-Flügen nach Mallorca

Wer den nächsten Flug nach Mallorca oder zu einer anderen Urlaubsdestination mit Niki gebucht hat, kann im August zum Testesser werden. Die Airline hat ihre Speisekarte erneuert. Es gibt in der Luft zum Beispiel ein Sandwich mit Cheddar, karamellisiertem Zwiebelchutney und Salat, ein Panini mit BBQ-Chicken, einen leichten Quinoa-Gemüse-Salat mit asiatischem Limetten-Dressing oder Rigatoni in cremiger Tomatensauce mit Zucchini, Aubergine, Mozzarella und Grana Padano.

Niki will Fluggäste die Bord-Menükarte für Herbst/Winter mitgestalten lassen. Test-Esser sollen beurteilen was ihnen schmeckt und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge abgeben.

So wird man zum Testesser: Interessenten können eine Nachricht an webmaster@flyniki.com mit ihren Buchungsinformationen (Name, Reisedatum, Flugnummer) senden. Sie sollen angeben, welche Speise sie testen möchten und warum sie sich als Testesser besonders eignen.

Aus allen Einsendungen werden 150 Personen ausgewählt, die vor Flugantritt informiert werden und das jeweils ausgewählte Bordessen mit einem Bewertungsbogen testen. Da Mallorca die Top-Destination für Niki ist, dürften wohl auch ein paar Palma-Flüge betroffen sein.

Der ausgefüllte Bewertungsbogen wird der Flugbegleiterin oder dem Flugbegleiter übergeben. Detaillierte Informationen erhalten findet man www.flyniki.com/testesser.