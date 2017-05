Unternehmerproteste am Strand von Es Trenc

Der Fremdenverkehrsverband von Mallorca, Fomento del Turismo, gegründet 1905, lädt in der Regel einmal im Jahr zu einer gediegenen Gala-Veranstaltung in ein Luxushotel oder in ein Kulturzentrum ein. Jetzt hat der Präsident der Unternehmervereinigung, Eduardo Gamero, die Medien nach Ses Covetes an den Strand im Inselsüden eingeladen, um ihnen dort öffentlichkeitswirksam das "Manifest von Es Trenc" zu verkünden.

Darin schießt Gamero, dessen Nähe zu den Konservativen allgemein bekannt ist, gegen die lokalen und regionalen Verwaltungen der Insel. "Es ist unverantwortlich und nicht nachvollziehbar, wie das Laisser-faire der Behörden dazu führt, dass die Säuberung und die Dienstleistungen einer der bedeutendsten Vorzeigestrände auf Mallorca zum jetzigen Zeitpunkt der begonnenen touristischen Saison noch immer nicht geregelt sind", kritisierte Gamero am Donnerstag.

Hintergrund ist das Hickhack der Behörden untereinander, das jetzt zum Abriss der betonierten Strandbuden geführt hat. Die Ausschreibung von neuen Strandkiosken sowie die daran geknüpfte Vergabe von Sonnenschirmen und Strandliegen ist ebenfalls nicht abgeschlossen. Mit der fehlenden Lizenz für neue "Chiringuitos" (Strandbars) ist auch die Frage der Toiletten ungeklärt.

Hinzu kommen Pläne der Linksregierung, das Gebiet zum Naturpark zu erklären und die Zahl der Parkplätze deutlich zu verringern. Auch hier stehen definitive Entscheidungen aus.

Gamero erinnerte daran, dass das Geschäft mit dem Tourismus Mallorca habe zu dem werden lassen, was es heute ist. Ohne Fremdenverkehr würde auf der Insel wie einst Not herrschen. Es sei Sache des gesunden Menschenverstandes, dass die Behörden besser kooperierten zum Nutzen der Wirtschaft, die auf Mallorca vor allem durch den Tourismus geprägt sei.

Gerade in Zeiten erhöhter Nachfrage nach Urlaub auf Mallorca aufgrund der unsicheren politischen Lage in den Konkurrenzgebieten sei es eine Notwendigkeit der Verwaltungen, noch effizienter zu funktionieren, um die geltenden Regeln und Gesetze umzusetzen und um die Gäste als treue Stammkunden gewinnen zu können, sagte Gamero in seinem sogenannten "Manifest von Es Trenc". (as)