Condor und Germania starten Zusammenarbeit

Wer in diesen Tagen auf den Homepages von Condor oder Germania seinen nächsten Mallorca-Trip festmachen will, der erlebt eine Neuerung. Man kann auch Flüge der jeweils anderen Airline buchen.

Condor und Germania starten eine Kooperation und haben mit dem gemeinsamen Verkauf ihrer Flüge begonnen. Das wurde am Rande der Tourismusmesse ITB in Berlin bekannt gegeben. Flugtickets sind künftig gegenseitig auf den Unternehmenswebseiten der beiden Airlines buchbar, da die Webseiten über den Buchungsprozess miteinander verlinkt sind. Die Ferienflieger bieten auf ihren Plattformen jeweils ergänzende Kurz- und Mittelstreckenverbindungen des Partners an, wobei die Airlines ihre Ticketpreise weiterhin unabhängig gestalten.

„Wir freuen uns, unseren Fluggästen mit dieser Kooperation ein erweitertes Streckenportfolio und eine weitere Buchungsmöglichkeit anbieten zu können“, so Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Geschäftsführung von Condor. „Germania und Condor können so ihre Stärken bündeln und das Streckennetz sowie die Auswahl für unsere Kunden um zahlreiche Möglichkeiten erweitern.“

„Als etablierte Ferienfluggesellschaften eint Condor und Germania dasselbe Verständnis um einen angenehmen Flug“, sagte Karsten Balke, CEO von Germania, zur Bekanntgabe der Kooperation.