Tausende Deutsche erleben Niederlage an der Playa de Palma

Tausende Deutsche verfolgten das Spiel der DFB-Elf an der Playa de Palma. Foto: P. Czelinski

Wie immer haben tausende deutsche Mallorca-Urlauber das Spiel der Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko an der Playa de Palma gesehen. In den Kneipen rund um Schinken- und Bierstraße war bereits ab mittags gute Stimmung. Im "Mega-Park" und im "Bierkönig" war bisweilen kein Durchkommen mehr, etwa eine Stunde vor Anpfiff bildeten sich dort noch lange Schlangen. Auch Lokale wie das "Bamboleo" oder das "Deutsche Eck" waren gefüllt mit Fans der DFB-Elf.

Die meisten Fußballfreunde hatten sich wie immer in Schale geschmissen. Besonders beliebt in diesem Jahr: Das grüne Auswärtstrikot der deutschen Elf, das neben dem weißen Heimleibchen und zahlreichen schwarz-rot-goldenen Accessoires am Sonntag besonders häufig zu sehen war.

Was den Fans nicht gefiel? Die Nationalmannschaft musste zum ersten Mal seit 36 Jahren eine Niederlage in einem WM-Auftaktspiel einstecken. Zwar hatten die meisten Playa-Besucher mit ordentlich Bier gegen den Frust angekämpft, die Enttäuschung war vielen nach dem Spiel aber anzumerken. (cze)