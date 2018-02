Weltklasse-Basketball auf Mallorca

It's Showtime: Die Harlem Globetrotters gastieren wieder in Palma. Das wohl berühmteste Basketball-Team der Welt kann am Montag, 7. Mai, bestaunt werden.

Wo normalerweise die Basketballprofis von Iberostar Palma aufspielen, die sich aktuell in den unteren Tabellenregionen der zweiten Liga (LEB Oro) befinden, werden die Weltstars ihre Tricks zeigen: in Palmas Sportpalast Son Moix. Dort waren die Amerikaner 2004 schon mal zu Gast.

Tickets werden bereits auf verschiedenen Internet-Seiten verkauft, das günstigste kostet 20 Euro.

Der Auftritt in Palma bildet den Auftakt einer Spanien-Tournee der Harlem Globetrotters, die die Truppe auch nach Bilbao, Valladolid, Valencia, Badalona, Tarragona, Madrid, Córdoba, Sevilla und Málaga führt.