Star aus Graz verstärkt Palmas Basketballer

Ein österreichischer Star soll jetzt für Iberostar Palma punkten. Der mallorquinische Basketball-Zweitligist hat den Grazer Moritz Lanegger verpflichtet.

Der 190 Zentimeter große Nationalspieler war zuletzt bei den London Lions unter Vertrag. Er startete seine Karriere 2006 in der Heimat bei den Kapfenberg Bulls, spielte dann in Österreich noch für Klosterneuburg und Güssing, bevor er zu den Manchester Giants wechselte. Dort blieb Lanegger aber nicht, sondern ging nach Dänemark zum Team FOG Næstved, mit dem er den nationalen Pokal holte. Zu Beginn der laufenden Saison schloss der 27-Jährige sich den London Lions an.

Iberostar Palma kann Verstärkungen gut gebrauchen in der Liga LEB Oro belegt das Team von Mallorca aktuell den letzten Platz.