Beide Mallorca-Clubs brauchen einen Sieg

Es ist wieder so weit. Mallorcas Fußball-Drittligisten duellieren sich an diesem Sonntag, 21. Januar. Im Stadion Son Moix wird um 12 Uhr das Punktspiel Real Mallorca gegen Atlético Baleares angepfiffen. Ein Prestige-Duell, das durch die aktuelle sportliche Situation noch zusätzliche Brisanz bekommt.

Real Mallorca musste am vergangenen Sonntag eine Niederlage auf der Nachbarinsel Ibiza hinnehmen. Gastgeber Peña Deportiva bezwang das Team von Trainer Vicente Moreno mit 2:1. In den fünf Punktspielen zuvor hatte es für Mallorca nur Unentschieden gegeben. Der Absteiger der vergangenen Saison zehrt im Moment von dem glänzenden Saisonstart. Die Bilanz weist zwölf Siege und acht Remis aus, die jetzigen Niederlage war die erste in der laufenden Spielzeit. Dennoch ist die Mannschaft nach der Magerkost der vergangenen Wochen in der Pflicht, mal wieder einen Dreier einzufahren. Das gibt zusätzliche Motivation. Zwar wäre man auch bei einer Niederlage weiterhin Spitzenreiter. Wer weiß aber, ob die Punkte vielleicht in der Endabrechnung fehlen?

Real Mallorca braucht einen Ruck. Den hat es bei Atlético schon gegeben. Das Team ist bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Abstiegskampf statt Aufstiegsträume. Aber am Sonntag gab es Grund zum Jubeln: Das Team von Formentera konnte mit 1:0 geschlagen werden – endlich der erste Heimsieg der Saison. Und wichtige drei Punkte. Denn für Atlético geht es in der momentanen Phase darum, sich nicht unten festzuspielen.

Somit könnte die Partie vom Sonntag für beide Inselclubs richtungsweisend sein. Beide brauchen einen Sieg – mit einem Unentschieden wäre niemandem so richtig geholfen.

Und bekanntlich hat ein Derby seine eigenen Gesetze. Die Fans der Clubs mögen sich nicht. Ähnlich wie in Madrid steht Real eher für das betuchte Bürgertum, Atlético gilt als Club der Arbeiterklasse. Natürlich treffen diese Klischees in der heutigen Zeit nur noch bedingt zu, aber Traditionen leben fort.

Real Mallorca ist etwas älter als Atlético. Der Club wurde im Jahr 1916 gegründet. Atlético erblickte dagegen erst 1942 das Licht der Welt. Dabei handelte es sich aber um das Ergebnis verschiedener Fusionen, sodass Real genau genommen gerade mal vier Jahre länger existiert als der älteste Vorgängerclub von Atlético.

Auch wenn sich die Fans nicht leiden können, viele Gelegenheiten zur direkten Konfrontation boten sich ihnen in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Denn die beiden Inselteams spielten fast nie in derselben Liga. Beim Derby im vergangenen September auf dem Platz von Atlético standen sie sich nach 37 Jahren Pause erstmals wieder in einem Punktspiel gegenüber. Es endete torlos.

Somit bedeutet das Derby auch eine Premiere für die Arena in Son Moix. Denn die ist nur knapp 19 Jahre alt, Atlético war dort noch nie zu Gast. Möglicherweise handelt es sich auch schon um das letzte Derby, das man in Son Moix sehen kann. Denn die Tartanbahn der für die Universiade 1999 gebauten Arena ist den Real-Mallorca-Bossen ein Dorn im Auge. Wenn hier keine Lösung mit der Stadt Palma, der Eigentümerin, gefunden wird, gibt es Medienberichten zufolge Überlegungen, ein reines Fußballstadion auf dem flachen Land zu bauen. Standorte in den Gemeinden Llucmajor und Calvià sollen bereits geprüft worden sein, so ist zu hören.