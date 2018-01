Die Vorfreude aufs Mallorca-Derby steigt

Ein Drittliga-Spieltag mit anderen Vorzeichen aus mallorquinischer Sicht: Atlético Baleares konnte am Sonntag endlich wieder gewinnen, Real Mallorca steckte eine Niederlage ein.

Die Kicker von Tabellenführer Real mussten auf die Nachbarinsel reisen und traten bei Peña Deportiva Ibiza an. Dort gab es eine 1:2-Niederlage. Nach zuletzt fünf Unentschieden wurde somit erstmals in der laufenden Saison ein Spiel verloren. Der Vorsprung an der Tabellenspitze schmilzt. Es sind noch vier Punkte auf Konkurrent Villarreal B, der allerdings seinerseits auch nicht über ein 1:1 bei Atlético Saguntino hinauskam.

Bei Atlético Baleares lautet das Motto jetzt "Hurra, wir leben noch". Die letzten drei Spiele hatte man verloren geben müssen. Aber gegen Formentera konnten die Baleares-Kicker auf der heimischen Sportanlage Son Malferit in Palma 1:0 gewinnen. Es war der erste Heimsieg der Saison. Zwar hat sich an der prekären Tabellensituation nicht viel geändert, Atlético rutscht aber zumindest nicht noch tiefer in den Abstiegskampf. Das Team belegt weiterhin Rang 16, den Relegationsplatz.

Aus unabhängiger Sicht lässt sich sagen: Die Ergebnisse bieten eine gute Ausgangsbasis für ein spannendes, packendes Derby. Am Sonntag, 21. Januar empfängt Real Mallorca Atlético Baleares im Stadion Son Moix. Anpfiff ist um 12 Uhr.