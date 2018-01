Atlético Baleares spielt gegen den Abstieg

Das neue Jahr begann für die Drittliga-Kicker von Atlético Baleares so, wie das alte endete – mit einer Niederlage. Auch Liga-Konkurrent Real Mallorca tritt auf der Stelle.

Atlético musste am Sonntag eine 0:3-Niederlage bei Villarreal hinnehmen. Die ersten Winter-Neuzugänge Canario und Hugo Díaz feierten ihre Premiere bei den Blau-Weißen und zeigten gute Ansätze. Im Tor stand Oinatz Aulestia, der Carl Klaus ersetzte. Der Deutsche war am Auge operiert worden und fällt eine Zeitlang aus.

Real Mallorca hatte zeitgleich Peralada zu Gast und kam erneut nicht über ein 0:0 hinaus. Für den Tabellenführer war es schon das fünfte Remis in Folge, der Vorsprung in der Staffel drei der Segunda B (so heißt die dritte Liga in Spanien) schmilzt dahin. Es sind noch fünf Zähler auf den Zweitplatzierten Villarreal B. Zwar steigt kein Team direkt auf und für die Teilnahme an den Play-offs reicht Platz vier, aber der Meister hat eine bessere Ausgangssituation.

Bei Atlético Baleares träumen nur noch die verwegensten Fans vom Aufstieg. Das Team steckt als 16. der Tabelle im Abstiegskampf. Als nächster Gast kommt Formentera zum Inselduell, dann steht das Lokalderby bei Real Mallorca auf dem Programm. Real muss vor dem Aufenandertreffen mit Atlético noch zum Punktspiel auf Ibiza reisen.

An diesem Mittwoch, 10. Januar, testet Atlético Baleares um 15 Uhr gegen die Zweitliga-Kicker des VfL Bochum. Der Ruhrpott-Club beginnt am Dienstag sein Trainingslager im Hotel Hilton Sa Torre, auf der dortigen Sportanlage findet auch das Spiel statt. Der Eintritt ist frei.