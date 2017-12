Der Mann ist eigentlich viel zu gut für seine Liga

Es sollte eigentlich nur ein Urlaub werden. Aber auf Mallorca hat der Senegalese Mansour Gueye den Spaß am Fußball wiedergefunden und bleibt wohl etwas länger ...

Der aus Dakar stammende Sportler kickt für den erst 2016 gegründeten Club Sporting Santa Ponça Talarrubias in der "Tercera Regional". Das ist die achte Spielklasse. Darunter kommt nichts mehr. Dass Gueye auch mit fast 32 Jahren eigentlich zu gut für die Liga ist, beweisen die 17 Tore, die er bisher in sechs Einsätzen erzielt hat. Der Stürmer aus dem Senegal ist nämlich ganz andere Gegner gewohnt.

Rumänische Fußball-Fans kennen den Afrikaner noch gut. Ab 2004 spielte er in der ersten Liga für Poli Timisoara, später auch noch für andere Clubs in dem Land. Bei 101 Einsätzen in der ersten rumänischen Liga erzielte Gueye 24 Tore. Erstliga-Fußball spielte er auch noch in Kasachstan beim FK Ordabasy, in Saudi-Arabien bei Hajer FC Al-Hasa und in Bulgarien bei Lokomotiv Plovdiv.

Wegen verschiedener Verletzungen hängte Gueye im vergangenen Jahr die Fußallschuhe an den Nagel.

Auf Mallorca lebt die Schwester des ehemaligen Fußballprofis. Er kam zu Besuch und begleitete seinen Neffen zum Training des Teams aus Santa Ponça. Als er mitmachen wollte, hatte Trainer Marcelo Scazziotta nichts dagegen und die Geschichte nahm ihren Lauf ...

Wenn Mansour Gueye, der auch fünfmal in der Europa-League zum Einsatz kam, weiter so trifft wie bisher, wird vielleicht bald ein höherklassiger Club bei ihm anklopfen. Im Moment freut man sich aber in Santa Ponça darüber, dass er da ist.