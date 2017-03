Kämpferisches Unentschieden in Son Moix

Es war ein Spiel, bei dem Real Mallorca viele Chancen hatte. Doch letztlich trennten sich die Insel-Kicker am Samstagabend von ihren Gästen des Levante UD mit einem 1:1-Unentschieden.

Bereits in den ersten Minuten gaben die Roten Gas und Brandon versuchte es mit einem Kopfballtor, doch die Gegner waren nicht zu unterschätzen, hielten den Ball und gingen zum Gegenangriff über - mit Erfolg: Das 1:0 für Levante UD fiel in der 15. Minute und setzte ein Zeichen. Zwar ließ sich Real Mallorca nicht unterkriegen und kämpfte weiter, dennoch mussten sie den Rückstand hinnehmen, als es in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit gingen die Jungs von Real Mallorca voll von neuer Kraft ins Spiel und erkämpften sich bereits nach fünf Minuten eine neue Torchance. Weitere folgten, doch alle ohne Erfolg. Bis zur 71. Minute, als Ansotegi endlich einen Kopfball in das 1:1 verwandelte und eine große Last von den Schultern der Insel-Kicker nahm. Motiviert und siegeshungrig kämpften beide Mannschaften in den letzten Minuten vor Abpfiff darum, doch noch zu gewinnen, aber über das Unentschieden ging es nicht hinaus.

In der kommenden Woche tritt Real Mallorca am Freitag, 31. März, um 20 Uhr in Alcorcón an. (somo)