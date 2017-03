Real Mallorca bleibt auf dem Abstiegsplatz

Gewinnen oder gewinne, das waren die Möglichkeiten, die Real Mallorca am Samstag von den Abstiegsplätzen geholt hätten. Doch gegen die Gäste aus Lugo vermochte das Team nur ein 1:1-Unentschieden herausholen.

Die erste Spielhälfte begann gut für die Insel-Kicker. Bereits in der ersten Minute spielten sie eine Torchance heraus. Zwar folgte ihr kein Treffer, dennoch stiegen die Mallorquiner mit gestärktem Selbstbewusstsein in den weiteren Spielverlauf ein. Doch das Hoch hielt nicht lange an und das 1:0 der Gegner in der 16. Minute gab den Roten einen Dämpfer, schnell setzte die aus anderen Spielen bereits gewohnte Nervosität wieder ein.

Diese schien in der zweiten Halbzeit verflogen. Die Mannschaft hielt zusammen, spielte saubere Pässe und dominierte das Spiel - doch der Ausgleichstreffer blieb zunächst aus. Erst in der 86. Minute zahlte sich die offensive Spielweise schließlich aus: Lekic erzielte das 1:1. Vergeblich kämpften die Mallorquiner in den letzten Minuten um den rettenden Siegtreffer, doch letztlich sollte ihnen dieser nicht vergönnt sein.

In der kommenden Woche tritt Real Mallorca am Samstag, 18. März, um 18 Uhr in Huesca an. (somo)