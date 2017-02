1:4-Klatsche für Real Mallorca

Auch auf Mallorca finden Karnevalsumzüge statt, wobei am Wochenende Samstag und Sonntag, 25./26. Februar, die Hauptfesttage sind. In vielen Orten der Insel gibt es Umzüge, genannt "Sa Rua" und "Sa Rueta" für Kinder. DO/23.02.: Karnevalsfete an der Playa de Palma: ab 11.11 Uhr mit DJ Mike, um 18.30 Uhr Kostümpreisverleihung; Deutsches Eck an der Bierstraße.Karnevalsumzug in