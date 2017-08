Jugendliche Tourismusgegner belästigen Restaurantgäste

Jugendliche Tourismusgegner haben in einem Restaurant in Palma mit dem Verstreuen von Konfetti und dem Entzünden von Bengalischen Feuern (Bengalos) die Gäste massiv belästigt. Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am 20. Juli, einem Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Alten Mole im Hafen von Palma.

Die Inhaberin rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Jugendlichen, ohne dass die Beamten die Personalien feststellen konnten. Viele Gäste hatten sich erhoben, andere erhielten nach dem Konfetti-Regen neue Speisen.

Die Störer trugen T-Shirts der Jugendvereinigung Arran Països Catalans. Die separatistische Linksorganisation bekannte sich später zu der Aktion und stellte ein Video online. Ziel der Kundgebung sei es, den Massentourismus zu stoppen. Letzterer zerstöre Mallorca und verurteile die Arbeiterklasse zu einem Leben "im Elend". Die Separatisten schlossen weitere Protestaktionen dieser Art nicht aus.



Zuvor hatte es ähnliche Protestkundgebungen dieser Art in Barcelona gegeben. Dort waren ein Urlauberbus blockiert und mit Parolen besprüht worden. Eine Verleihstation für Fahrrädewr wurde ebenfalls ebenfalls beschädtigt.



Das balearische Tourismusministerium verurteilte die Aktionen. Es gebe andere Wege, Kritik kund zu tun, ohne die Nötigung von Menschen und ohne Sachbeschädigung.