Polizeichefin für Verbot des ambulanten Straßenhandels

Die Sicherheitsdezernentin und oberste Polizeichefin von Palma de Mallorca, Angélica Pastor, macht sich weiterhin für ein Verbot des ambulanten Straßenhandels in Palma stark. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, will sie den entsprechenden Passus in einer neuen städtischen Verordnung unbedingt durchsetzen. Mit der Dezernentin für den öffentlichen Dienst, Aurora Jhardím liegt Pastor deshalb im Streit. Jhardí ist gegen einen entesprechenden Absatz in dem Regelwerk, weil sie darin einen Verstoß gegen Menschenrechte sieht.

Die neue Verordnung ist auch Donnerstag Thema einer Stadtratssitzung. Nach Angaben von Ultima Hora will Jhardí sich dafür stark machen, dass der Absatz zum Straßenhandel nicht in der Verordnung geregelt wird, die in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Beobachter rechnen aber damit, dass sich Angélica Pastor durchsetzen wird. (cze)