Weiteres Boot mit Migranten vor Cabrera aufgespürt

Im Rahmen des XVIII. Alcúdia Jazz-Festival finden dieses Jahr vier Konzerte statt, wie immer im Auditorium und der Bibliothek Can Torró. Einheimische Jazzbands und internationale Interpreten spielen Jazzstandards und Swing, Funky- und Flamenco-Jazz. Das Programm: FR/31. August, 22 Uhr, Bibliothek Can Torró Raynald Colom Quartet mit Raynald Colom (Trompete). Der Trompeter, der 1978 in Vincennes in Frankreich geboren wurde