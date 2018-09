Palmas Stadtstrände: Wieder weht die rote Flagge

An Palmas Stadtstränden Ciutat Jardí und Ca'n Pere Antoni weht am Sonntag wieder die rote Flagge. Nach den teils unwetterartigen Regenfällen vom Samstag war erneut Abwasser in die Bucht gespült worden. Erst wenn Proben zeigen, dass die Badewasserqualität wieder stimmt, wird die grüne Flagge gehisst.

In den vergangenen Wochen waren die beiden Playas nach starken Niederschlägen immer wieder gesperrt worden, zum ersten Mal in dieser Saison am 7. August, als ein Abwasserrohr brach. Danach wurden die Strände immer nach Gewittern zugemacht. (cze)