Tourismushasser provozieren mit neuer Aktion Stadt Palma

Die katalanistische Splittergruppe Arran hat auf Mallorca erneut eine Antitourismus-Aktion veranstaltet, diesmal aber den Groll der Stadt Palma auf sich gezogen. Die Extremisten badeten am späten Mittwochabend im Meer in Arenal, hielten ein Transparent mit urlauberfeindlichen Sprüchen hoch und entzündeten Bengalfeuer. An der Aktion der sich selbst als links bezeichnenden Gruppe nahmen etwa 20 Personen teil, die Polizei nahm die Personalien von zwei Personen auf.