24-Jährige stirbt bei Unfall in Santa Margalida

Eine 24-Jährige ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Santa Margalida im Norden von Mallorca von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, ereignete sich der Unfall auf der Landstraße Ma-3410 zwischen Santa Margalida und Can Picafort.

Noch ist unklar, warum die junge Frau dort als Fußgängerin unterwegs war. Sie starb noch an der Unfallstelle. (cze)