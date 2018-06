Rettungsschwimmer an Briten-Strand angegriffen

Eine Gruppe von zehn Männern hat einem Bericht der Tageszeitung Ultima Hora zufolge am vergangenen Freitag zwei Rettungsschwimmer an einer Playa in Magaluf im Südwesten von Mallorca angegriffen. Die Engländer hatten sich im Vorfeld des Streits auf einem Tretboot daneben benommen und waren mit diesen durch de Schwimmerbereich gefahren. Die jungen Männer sollen stark alkoholisiert gewesen sein.

Als die Bademeister die Briten baten, die Tretboote zu verlassen, weil sie Schwimmer in Gefahr bringen, sollen diese auf sie eingeprügelt haben.

Die Rettungsschwimmer berichten gegenüber Ultima Hora, dass es an dieser Playa immer wieder zu solchen Zwischenfällen kommt und fordern mehr Polizeipräsenz. Die Guardia Civil hingegen fühlt sich aufgrund der Häufigkeit solcher Vorkommnisse ebenfalls machtlos. (cze)