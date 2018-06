Nächtlicher Gewaltausbruch in Cala Rajada

Nächtliche Schlägereien in Cala Rajada. Foto: Última hora

Mehrere betrunkene Touristen sind in der Nacht zum Mittwoch in Cala Rajada lautstark aufeinander losgegangen. Der Vorfall ereignete sich in einer der Ausgehmeilen des Ortes, der Calle Leonor Servera, und wurde von Anwohnern gefilmt.

Die Aufnahmen zeigen, wie Sicherheitspersonal vergeblich versucht, die Schlägerei zu stoppen. Mindestens zehn junge Männer ließen sich davon nicht beeindrucken und rannten schreiend und aufeinander losprügelnd durch die Straße.

Das Video entstand nur wenige Tage, nachdem einige Touristen sich nackt in einem Brunnen des Ortes vergnügt hatten und dabei ebenfalls gefilmt worden waren.