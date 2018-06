Der Mallorca-Sommer gibt einen Vorgeschmack

Das Wetter hat bisher in diesem Jahr eher selten zu einem Strandbesuch eingeladen. In den vergangenen Tagen hat der Sommer allerdings einen Vorgeschmack auf die kommenden Monate geliefert. Am Wochenende und am Montag wurden laut spanischem Wetteramt Temperaturen zwischen 28 und 30 Grad gemessen, in Sa Pobla zeigte das Quecksilber am Samstag sogar 32,9 Grad.

Auch am Dienstag werden Tageshöchstwerte von 29 Grad erreicht, der Himmel ist allerdings leicht bedeckt.

Sommerlich geht es auch am Mittwoch weiter. Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad prognostiziert das Wetteramt. Am Nachmittag kann allerdings Bewölkung aufziehen, die auch vereinzelte Schauer bringt. Die Niederschläge setzen sich am Donnerstag fort und die Temperaturen gehen um 2 bis 3 Grad zurück. (cls)