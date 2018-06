Deutscher zerstört Sandburg und wird attackiert

Ein deutscher Tourist soll am frühen Sonntagmorgen an der Playa de Palma von einem Rumänen angegriffen und schwer verletzt worden sein. Offenbar ging der Angreifer mit einem Handrechen auf den Urlauber los und verletzte ihn schwer am Rücken. Der 17-Jährige musste von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht werden.

Dem Angriff vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen den beiden Männern. Medienberichten zufolge sei der Deutsche in angetrunkenem Zustand in die von dem Rumänen in mühevoller Kleinstarbeit errichtete Sandburg gesprungen und habe diese teilweise zerstört.

An der Playa de Palma gibt es mehrere dieser Kunstwerke. Ihre Erbauer, meist Osteuropäer, verdienen sich ihren Lebensunterhalt damit, weil Touristen für das Fotografieren der Burgen Geld bezahlen. In der Regel schlafen die Künstler auch in einem Zelt gleich neben ihren Werken. (cze)