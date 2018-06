Windhose vor der Küste Mallorcas gefilmt

Eine Windhose auf dem Meer vor der Westküste von Mallorca hat am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Das auf Mallorquinisch "Cap de Fibló" genannte Wetterphänomen zeigte sich draußen auf See: Eine gigantische Wasserhose stand senkrecht zwischen Meer und Himmel.

Unterdessen hat das balearische Wetteramt Aemet wegen Regenschauer am Donnerstag seine Risikowarnung von Gelb auf Orange erhöht. Vor allem im Norden und Osten der Insel ist mit teils heftigen Niederschlägen zu rechnen. Für den Rest der Insel herrscht Warnstufe Gelb.

In Palma wechselten sich bis Mittag graue und blaue Himmelphasen ab. An Höchsttemperaturen waren 24 Grad prognostiziert worden. Für Freitag ist ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix angekündigt, bei Temperaturen bis 26 Grad an der Küste und 28 Grad im Inselinnern. (as)