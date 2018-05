Es wird nicht mehr so warm auf Mallorca

Das momentan durchwachsene Wetter auf Mallorca verbessert sich in den nächsten Tagen nur zögerlich. Nach einem bewölkten Montag und einem teilweise wolkigen Dienstag wird sich die Sonne zunehmend durchsetzen. Die Temperaturen erreichen jedoch nicht wie in den vergangenen Tagen frühsommerliche 27 bis 28 Grad, sondern lediglich 24 Grad. Nachts wird es mit 16 bis 17 Grad lange nicht mehr so kühl wie noch in der ersten Hälfte des Monats Mai.

Erst zum Ende der Woche hin soll es wieder etwas wärmer werden. Der Wind weht die ganze Zeit über schwach bis böig aus südlichen bis südwestlichen Richtungen. (it)