Sommerliches Wochenende mit viel Sonne auf Mallorca

Gute Nachrichten für alle, die dieses Wochenende auf Mallorca verbringen. Wettergott Petrus verwöhnt die Insel mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen.

Am Samstag gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Das Quecksilber im Thermometer klettert dabei auf bis zu 23 Grad im Südosten, 27 Grad im Südwesten und satte 28 Grad im Inselnorden. Es weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen. Nachts sinken die Werte auf etwa 16 Grad. Auch das Meer erwärmt sich langsam, die Wassertemperatur beträgt 18 Grad an der Ost- und 19 Grad an der Westküste der Insel.

Am Sonntag gibt es kaum Wetteränderungen. Wieder zeigt sich häufig die Sonne, nur ganz vereinzelt ziehen Wolken vorüber. Wieder klettern die Temperaturen tagsüber auf Werte von über 25 Grad, nachts bleibt es mild. Wetterwarnungen hat das staatliche spanische Wetteramt Aemet nicht herausgegeben, sodass Aktivitäten im Freien, insbesondere an den Stränden, nichts im Wege steht.

Am Freitag war die Insel noch unter einer grauen Wolkendecke erwacht, aus der vereinzelt Tropfen vielen. Bereits am Vormittag wurde es aber weitgehend freundlich und trocken. (cze)