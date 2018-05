Facharzt-Zentrum in Peguera feiert 30. Geburtstag

Mit mitreißender Trommelmusik und zahlreichen Zuschauern hat das Deutsche Facharzt-Zentrum in Peguera am Freitagnachmittag ausgelassen sein 30-jähriges Bestehen zelebriert. Gründe zum Feiern gibt es reichlich: Was 1988 als kleine Praxis begann, umfasst heute Behandlungsräume in fünf nebeneinander liegenden Ladenlokalen in Strandnähe.

1988 begann Dr. Rainer Büngeler als erster deutscher Allgemeinmediziner auf der Insel damit, das Ärztezentrum aufzubauen. Zunächst als Einzelkämpfer war er Tag und Nacht dienstbereit. Seit seiner Entstehung wurde das Facharzt-Zentrum kontinuierlich erweitert und modernisiert. Inzwischen arbeiten 19 Personen dort, davon sieben Ärzte aus verschiedenen Fachbereichen. Die meisten Patienten sind deutschsprachig. Rund die Hälfte machen Residenten und Ferienhausbesitzer aus, der Rest sind Urlauber.