Poolunfall: Vierjähriger liegt im Krankenhaus

Ein vierjähriges Kind ist am Mittwoch in Palmas Großklinikum eingeliefert worden. Der Junge war in einem Hotel in Santa Ponça vor dem Ertrinken aus dem Pool der Anlage gerettet worden. Sein Zustand ist kritisch.

Der Vorfall hatte sich am Nachmittag ereignet. Der herbeigerufene Rettungswagen brachte das Kind ins Krankenhaus. Die Guardia Civil ermittelt nun. (cls)