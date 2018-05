Umweltschützer warnen vor Ölsuche im Mittelmeer

Die Umweltschutzorganisationen Mar Blava, Amics de la Terra und Greenpeace haben am Dienstag in Palma de Mallorca von der spanischen Zentralregierung verlangt, nicht im Mittelmeer rund um die Balearen nach Ölvorkommen zu suchen. Die Realisierung des Projekts Medsalt-2 würde bedeuten, unter anderem in die Lebensgebiete von Walen einzudringen, sagte Greenpeace-Kampagnenleiter Julio Barea.

Die mit akustischen Signalen ausgeführte Ölsuche lasse einen Lärm entstehen, der 10.000 bis 100.000-mal lauter als der eines Flugzeuges sei, so Carlos Bravo von Mar Blava.

Die Umweltschutzorganisationen sammeln unterdessen seit Tagen Unterschriften gegen Medsalt-2 vor dem Bahnhof "Estación Intermodal" in Palma. 1600 seien schon zusammengekommen, so die Aktivisten. (it)