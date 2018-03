Überfallopfer muss wegen Totschlags aussagen

Der 77-jährige Unternehmer Pau R. muss in den kommenden Tagen vor dem Untersuchungsrichter aussagen, ihm wird Totschlags eines Räuber vorgeworfen. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora unter Berufung auf juristische Kreise.

Der Überfall hatte sich am 24. Februar ereignet. Vier Männer drangen in die Finca von Pau R. und seiner Frau in Porreres ein. Der Senior war von den Beteiligten bereits zuvor überfallen und massiv bedroht worden, deshalb hatte er sich eine Alarmanlage und drei Jagdgewehre angeschafft.

Nun gilt es zu klären, in welchem Moment der 77-Jähre den 25-jährigen Einbrecher erschoss. Die Versionen von Opfer und Räubern unterscheiden sich. Von der Klärung des Tathergangs hängt ab, ob der Schütze angeklagt wird oder in Notwehr handelte.

Feststeht, dass der Zwillingsbruder des Getöteten den Senior nach dem Schuss mit einer Brechstange bewusstlos schlug. Der Mann lag zwei Wochen im Krankenhaus, er wurde am Freitag entlassen. (cls)