Richter im Fall Cursach auf Mallorca abgelöst

Untersuchungsrichter Manuel Penalva muss die Zuständigkeit für den Fall Cursach auf Mallorca abgeben. Das haben seine Kammerkollegen entschieden.

Der Beschluss des Provinzgerichts der Balearen (Audiencia Provincial) ist am Mittwoch bekannt geworden und wurde damit begründet, dass Penalva bei den Ermittlungen gegen die Lokalpolizei und den Nachtclubunternehmer Bartolomé Cursach offenbar seine Unvoreingenommenheit verloren habe. Bemängelt wird, dass Penalva mit einer wichtigen Belastungszeugin Whatsapp-Nachrichten ausgetauscht haben soll, die seine Haltung parteiisch erscheinen lassen und das öffentliche Vertrauen in die Justiz untergraben.

An seiner Stelle übernimmt Richter Miquel Florit die schwierigen Untersuchungen, die bisher noch nicht zu Anklagen geführt haben, jedoch bereits zigtausende Seiten füllen. In dem Fall geht es um mutmaßlich systematische Korruption in der Lokalpolizei, die vom Unternehmer Cursach zum eigenen Vorteil und gegen Konkurrenten instrumentalisiert worden sein soll.

Befangenheitsanträge der Verteidiger sind bisher stets abgelehnt worden. Nun hatten jedoch die Anwälte von Cursach-Stellvertreter Bartolomé Sbert mehr Erfolg. Dieser war im Dezember gegen 500.000 Euro Kaution auf freien Fuß gekommen, während sein Chef weiter in Untersuchunghshaft ausharren muss. (mic)