Die ersten neuen Weine bei Macià Batle sind da

Die ersten neuen Weine des Jahrgangs 2017 hat jetzt die Bodega Macià Batle in Santa Maria präsentiert. Es handelt sich um per Kohlensäuregärung hergestellte junge Weine aus den Rebsorten Manto Negre und Premsal Blanc. Das Unternehmen preist sie als "fruchtig und aromatisch" an.

"Am Gaumen sind sie stimulierend, fröhlich und frisch", heißt es. Wie es bei Macià Batle schon gute Tradition ist, gestaltete ein Künstler die Etiketten der Flaschen: diesmal hat sich der Zeichner Alex Fito (Mitte) die Motive einfallen lassen. Links: Ramón Servalls, rechts: Sebastià Rubí von Macià Batle.