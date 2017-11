Macià Batle lädt zur Matinée mit Musik und Wein

Spritzig und leicht, schwer und gereift, brillant und intensiv: Mit derlei Attributen lassen sich sowohl Wein als auch Musik trefflich charakterisieren. Was liegt da näher, als die Eigenschaften edler Tropfen mit wohlklingenden Tönen widerzuspiegeln?

Genau dies werden am Sonntag, 3. Dezember, die Sopranistin Maia Planas, der Bariton Xavier Mendoza und der Pianist David Mohedano bei einer Matinee in den Bodegas Macià Batle in Santa Maria del Camí tun. Zu der exklusiven Veranstaltung unter dem Motto "Mit 5 Sinnen" laden die renommierte Weinkellerei und das Mallorca Magazin Sie, liebe Leserinnen und Leser, am ersten Advent ein.

Zur Verkostung kredenzt Macià Batle fünf seiner Weine. Den Anfang machen ein junger Weiß- und ein junger Roséwein, beide Jahrgang 2017. Gereifter sind ein im Barrique ausgebauter Weißwein sowie ein roter Crianza. Und schließlich erfreut eine Reserva aus der Privatedition der Weinkellerei den Gaumen. Abgerundet wird die Verkostung mit einem roten Dessertwein. Damit diese guten Tropfen nicht ins Leere fallen, werden dazu Häppchen serviert.

Angesprochen werden bei dem Event alle fünf Sinne, Gehör inklusive. Denn die Textur, die Farbe, das Timbre oder Volumen und die Emotionen der Stimme lassen sich bestens in Einklang mit der Welt des Weines bringen. Ob Rossini oder Gounod, Fauré oder Mendelssohn, für jeden Wein gibt es die passenden Lieder und Duette.

Präsentiert werden sie von drei ausgesuchten Musikern. Die mallorquinische Sopranistin Maia Planas studierte in Palma und Köln, unter anderem bei Edda Moser, trat an Häuser wie im Palau de la Música Catalana und im Teatre del Liceu auf, gastierte mit Liederabenden in Spanien, Frankreich, Jordanien und New York und war zuletzt in Palma beim Festival Música Mallorca zu hören.

Der Bariton Xavier Mendoza absolvierte sein Gesangsstudium an der Musikhochschule in Freiburg. Er trat an allen bedeutenden Häusern Spaniens auf, darunter das Liceu in Barcelona, das Teatro Real in Madrid und im Teatro La Maestranza in Sevilla.

Der dritte im Bunde ist der Pianist David Mohedano, der unter anderem in Barcelona studierte und heute Professor für Klavierbegleitung am Konservatorium in Palma ist. Er und Maia Planas sind ein eingespieltes Duo: Gemeinsam treten sie seit mehr als zehn Jahren auf.

Die Matinee beginnt um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Zahl der Plätze ist allerdings begrenzt. Interessenten werden deshalb gebeten, sich werktags zwischen 9.30 und 14 Uhr unter der Telefonnummer des MM, 971-919313, anzumelden. (mb)

AUF EINEN BLICK

Sonntag, 3. Dezember, 12 Uhr

"Mit 5 Sinnen": Weinverkostung bei Macià Batle mit entsprechenden Liedern und Duetten zu jedem Wein.

Ausführende: Maia Planas (Sopran), Xavier Mendoza (Bariton), David Mohedano (Klavier).

Eintritt: Frei. Begrenzte Platzzahl (50 Plätze)!

Anmeldung: 971-919313, werktags von 9.30 bis 14 Uhr.

Veranstaltungsort: Bodegas Macià Batle, Camí Coanegra, Santa Maria del Camí

(aus MM 46/2017)