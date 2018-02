Samstag Regen und Schnee, Sonntag freundlich

Was das Wetter angeht, steht Mallorca ein zweigeteiltes Wochenende ins Haus. Während sich am Samstag noch die Auswirkungen des Tiefdruckgebiets zeigen, wird es am Sonntag eher freundlich. Allerdings bestehen für beide Tage Warnungen des staatlichen spanischen Wetteramtes.

Am Samstag weisen die Meteorologen mit Stufe Gelb auf starke Windböen und Schnee in den Höhenlagen hin. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 Metern. Das bedeutet, auch in den Tramuntana-Dörfern wie Valldemossa oder Escorca können Flocken fallen. In den Niederungen regnet es immer wieder. Der Himmel bleibt meist grau. An den Küsten wird mit Stufe Orange vor hohem Seegang gewarnt. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 6 Grad in Lluc und 10 Grad in Felanitx, Palma und Sa Pobla. Nachts wird es teils empfindlich kalt mit Werten um -1 Grad in Escorca, 2 Grad in Palma und 3 Grad in Portocolom.

Am Sonntag ist es zunächst bedeckt, gegen Mittag zeigt sich aber immer wieder die Sonne und freundliches Winterwetter macht sich breit. Die Temperaturen tagsüber steigen dann wieder bis auf etwa 13 Grad an. Nachts bleibt es aber sehr kalt. Bestehen bleibt die Warnung vor hohem Wellengang an den Küsten.

Die neue Woche beginnt mit einem regnerischen Montag, ab Dienstag soll sich aber wieder stabiles und freundliches Wetter auf der Insel breitmachen. Dann wird es auf Mallorca auch wieder etwas milder. (cze)