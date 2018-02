Überfall auf Mini-Markt an der Playa de Palma

Unbekannte haben an der Playa de Palma den Mitarbeiter eines Supermarktes überfallen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, hätte der Täter am Montag gegen 17.30 Uhr dem Mann eine Pistole an den Rücken gehalten und ihn gezwungen, ihm die Einnahmen aus der Mini-Markt-Kasse auszuhändigen.

Das Opfer berichtet, es habe sich um einen Einzeltäter von kleiner aber gedrungener Statur gehandelt. Die Bilder der Überwachungskamera stimmten mit den Aussagen des Opfers überein. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. (cze)