Zwei Räuber halten die Polizei in Consell in Atem

Die Polizei in Consell fahndet nach einem Flüchtigen, der am Dienstagmorgen versucht haben soll, mehrere Polizeibeamte zu überfahren. Offenbar waren die Ordnungshüter angerückt, um den wegen Raubes gesuchten Mann festzunehmen, als dieser sich in einen Wagen setzte, Gas gab und die Flucht ergriff.

Dabei steuerte er offenbar direkt auf einen Beamten zu, der sich allerdings retten konnte. Auch drei Warnschüsse konnten den Flüchtigen nicht aufhalten.

Eine weitere Person habe sich in einem Haus in der Gemeinde verschanzt, berichtet die Tageszeitung Ultima Hora auf ihrer Internetseite. Auch diesem soll die Festnahme gedroht haben. Beiden Männern werfen die Ermittler mehrere Diebstähle vor. (cze)