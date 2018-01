Wochenende bringt Regen auf Mallorca

Nach dem frühlingshaften Start ins Jahr wird das Mallorca-Wetter am Wochenende ungemütlicher. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Samstag bei 21 Grad, nachts bei 15 Grad. Am Nachmittag ziehen verstärkt Wolken auf, es ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Es weht ein starker Wind aus Süd und Südwest.

Die Regenfälle dauern bis zur ersten Tageshälfte des Sonntags an, danach sinkt die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Bis auf 1100 Metern Höhe wird Schnee erwartet. Am Nachmittag schwächt auch der Südwind ab. Laut spanischem Wetteramt Aemet liegen die Temperaturen zwischen 15 Grad tagsüber und 8 Grad in der Nacht.

Die neue Woche startet ebenfalls mit leichten Schauern, ab Dienstag wird es wieder freundlicher. Temperaturen bis zu 16 Grad.

Wer die Sonne genießen will, hat am Freitag die Chance dazu. Nachdem sich die Morgennebel verzogen haben, trübt fast kein Wölkchen den Sonnenschein. Das Thermometer zeigt bis zu 20 Grad an. (cls)