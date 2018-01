Wetterchen: 22,4 Grad in Palma gemessen

Was für eine frühlingshafte Stimmung! Was für ein strahlend blauer Himmel! Auf Mallorca ist es an diesem Donnerstag ungewöhnlich warm gewesen. Das Wetteramt im Hafen von Palma registrierte mittags 22,4 Grad. Den Aufzeichnungen zufolge muss man bis ins Jahr 1982 zurückgehen, um einen gleichfalls warmen Tag im Januar zu finden.

Wer morgens in Palma aus dem Haus trat, registrierte sofort die wohltuende Wärme. Gegen 8.30 Uhr waren es in Palma bereits 19 Grad gewesen, gegen 10 Uhr wurde die 20-Grad-Marke erreicht. Mild soll es auch am Freitag weitergehen, bei Höchstwerten um die 18 Grad. (as)