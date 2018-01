Dezember auf Mallorca war kälter als gewöhnlich

Der Dezember auf Mallorca ist kälter als gewöhnlich gewesen, das teilt das balearische Wetteramt Aemet mit. Die Durchschnittstemperatur lag bei 11 Grad. 0,7 Grad niedriger als gewöhnlich.

Am wärmsten war es am 30. Dezember mit 22,6 Grad in Pollença. Der kälteste Tag war der 2. Dezember, als das Quecksilber nicht über die 12-Grad-Marke stieg. Die niedrigste Temperatur überhaupt wurde am Nikolausabend in Escorca gemessen: -3,9 Grad.

Was die Niederschläge betrifft, war Dezember ein normaler Monat. Wobei es im Nordosten der Insel mehr regnete als im Rest Mallorcas. Am 1. Dezember fiel der erste Schnee des Winters. In Lluc gingen zwei Zentimeter Schnee nieder. Die größte Windgeschwindigkeiten brachte Sturm Bruno, er fegte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 139 Kilometern pro Stunde über die Insel hinweg.

Das neue Jahr startete hingegen ungewöhnlich warm. Am Mittwoch werden Temperaturen bis 20 Grad erreicht. Erst am Wochenende wird es etwas kühler, dann werden auch Schauer erwartet. (cls)