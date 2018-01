Pistole neben Müllcontainer in Palma sichergestellt

Ein Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr hat am Dienstagmorgen im Rahmen seiner Arbeit in Palma eine Pistole entdeckt. Die Feuerwaffe steckte in einer weißen Plastiktüte und war neben einem Abfallcontainer abgestellt worden. Der Fundort befand sich in der Sant-Pere-Straße in der westliche Altstadt unweit des Amtssitzes der balearischen Ministerpräsidentin und der historischen Seehandelsbörse Lonja. Der Mitarbeiter rief die Polizei.

Die Beamten entnahmen der Pistole das Magazin, es enthielt keine Patronen. Auch im Lauf der Neun-Millimeter-Waffe steckte kein Projektil. Offenbar war die Pistole Marke Llama unbrauchbar gemacht worden. Die Beamten stellten die Waffe sicher und gaben sie an Experten der Guardia Civil weiter. Diese wollen prüfen, ob sich mehr über die Waffe und ihren Besitzer herausfinden lässt. (as)