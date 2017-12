Großbrand bei Port de Pollença

Im Umland der Hafengemeinde von Pollença ist am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache ein Wald- und Buschbrand ausgebrochen. Der stürmische Wind trieb die Flammen vor sich her. Mehrere Häuser mussten evakuiert werden, berichteten die spanische Tageszeitung Ultima Hora online sowie Anwohner gegenüber MM. Die Feuerwehren sind im Einsatz.

Betroffen ist vor allem das Wohnviertel Síller von Port de Pollença. Angeblich war das Feuer in der Nähe des Viertels Palmeras ausgebrochen. Der Großbrand war in der Dunkelheit selbst aus der Ferne weithin sichtbar. Obgleich der Wind aus nordwestlicher Richtung weht, schafften es die Flammen angeblich, sich gegen die Windrichtung die Hügel hinauf zu verbreiten. Gleichzeitig trieb der Wind das Feuer in Richtung des Ortes.

Die Polizei hat die Verkehrswege teilweise abgesperrt, Autofahrer wurde umgeleitet, sagte ein Anwohner gegenüber MM. Ziel sei es, die Arbeit der Feuerwehren nicht zu behindern sowie die Autofahrer nicht in die Nähe der Gefahrenzone gelangen zu lassen. (as)